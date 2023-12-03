Данил Круговой: хорошая погода! Когда начнём играть, посмотрим, каково это

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от грядущего матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится в условиях не лучшей погоды.

«Хорошая погода! Когда начнём играть, посмотрим, каково это. Если успеют здесь всё убрать, конечно. Поможет ли то, что газон накрыт плёнкой? Увидим, сейчас снимут плёнку и, думаю, всё нормально будет.

На стадионе ЦСКА, как я понял, плёнку не клали — пока ехали сюда, смотрел игру немного. Футбола на таком поле мало, да», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, изначально матч «Локомотив» — «Зенит» должен был состояться сегодня, 3 декабря, в 16:30 по московскому времени. Однако из-за сильного снегопада в Москве его перенесли на 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена».