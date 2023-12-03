Глебов: в Москве с ЦСКА логичнее было бы сыграть в октябре. А сейчас — в Ростове

Капитан «Ростова» Данил Глебов раскритиковал календарь Российской Премьер-Лиги после поражения в матче 17-го тура с московским ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

«Переход на весна-осень? Не знаю. Мне кажется, Кубок можно было не играть, а просто перенести, чтобы закончили в конце ноября. С ЦСКА логичнее было бы сыграть в октябре в Москве, а сейчас — в Ростове. Я до последнего не верил, что будет игра. Вопрос, почему мы сейчас играем, надо задавать тем, кто составляет календарь и принимает такие решения. Молодцы! Сегодняшняя игра 10-й раз доказала, что надо что-то пересматривать. Смысл этой игры? Кому эта игра понравилась?» — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.