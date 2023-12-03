Иван Обляков: неплохо было бы в валенках выскочить. Ногам холодно

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о погодных условиях матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

«Если сказали играть, то будем играть. Все в одинаковых условиях, в том числе и погодных. Правда, ногам холодно. Неплохо было бы в валенках выскочить. Даже пытались в футбол играть: что-то получалось, что-то — нет. Считаю, что хорошо провели матч», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, матч сопровождался сильным снегопадом. В составе ЦСКА забитыми мячами отметились нападающий Фёдор Чалов и чилийский футболист Виктор Мендес.

Ранее Обляков прокомментировал игру с красным мячом в матче с «Ростовом».