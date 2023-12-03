Спортдир «Локомотива» Ульянов: играть в такую погоду ненормально

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов выразил недовольство тем, что матч 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» пройдёт в условиях сильного снегопада.

«Играть в такую погоду ненормально. Но как решат, так и будет. Команды будут играть красным мячом? Наверное, да.

Отменят ли матч сегодня? Не знаю», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

Напомним, изначально матч «Локомотив» — «Зенит» должен был состояться сегодня, 3 декабря, в 16:30 по московскому времени. Одна из-за сильного снегопада в Москве его перенесли на 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена».

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.