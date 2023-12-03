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ПСВ повторил своё же историческое достижение, выиграв 14 матчей подряд на старте сезона

ПСВ повторил своё же историческое достижение, выиграв 14 матчей подряд на старте сезона
ПСВ Эйндховен
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ПСВ выиграл 14 матчей подряд на старте сезона в чемпионате Нидерландов. Сегодня в рамках 14-го тура клуб из Эйндховена обыграл на выезде «Фейеноорд» – 1:2. На голы Сайбари и Боскальи ответил Хименес, все голы были забиты во втором тайме. Таким образом, ПСВ упрочил лидерство в чемпионате, оторвавшись как раз от «Фейеноорда» – 42 очка против 32.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:15 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
1 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Сайбари – 65'     0:2 Боскальи – 68'     1:2 Хименес – 81'    

Ранее в истории Эредивизии подобный успех достигал лишь сам ПСВ в сезоне-1987/1988. Причём тогда клуб победил в 17 играх подряд на старте сезона.

В нынешнем сезоне ПСВ потерпел одно поражение во всех турнирах – на выезде от «Арсенала» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:4). В чемпионате Нидерландов команда Петера Боша в 14 победных матчах забила 50 голов, а пропустила шесть мячей.

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