ПСВ повторил своё же историческое достижение, выиграв 14 матчей подряд на старте сезона

ПСВ выиграл 14 матчей подряд на старте сезона в чемпионате Нидерландов. Сегодня в рамках 14-го тура клуб из Эйндховена обыграл на выезде «Фейеноорд» – 1:2. На голы Сайбари и Боскальи ответил Хименес, все голы были забиты во втором тайме. Таким образом, ПСВ упрочил лидерство в чемпионате, оторвавшись как раз от «Фейеноорда» – 42 очка против 32.

Ранее в истории Эредивизии подобный успех достигал лишь сам ПСВ в сезоне-1987/1988. Причём тогда клуб победил в 17 играх подряд на старте сезона.

В нынешнем сезоне ПСВ потерпел одно поражение во всех турнирах – на выезде от «Арсенала» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:4). В чемпионате Нидерландов команда Петера Боша в 14 победных матчах забила 50 голов, а пропустила шесть мячей.