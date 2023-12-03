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Иван Обляков: красный мяч немного другой. Он скользит из-за снега

Иван Обляков: красный мяч немного другой. Он скользит из-за снега
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал игру с красным мячом в снежном матче с «Ростовом» (2:0) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Красный мяч немного другой. Он немного скользит из-за снега. В целом неплохо получалось», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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