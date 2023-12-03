Игрок ЦСКА Обляков: разговоров о том, что кто-то не хочет играть с «Ростовом», не слышал

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что футболисты команды были готовы к проведению матча с «Ростовом» (2:0) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Разговоров о том, что кто-то не хочет играть, не слышал», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.