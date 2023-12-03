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Обляков ответил, как относится к возможному возвращению Вагнера в ЦСКА

Обляков ответил, как относится к возможному возвращению Вагнера в ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как относится к возможному возвращению 39-летнего бразильского нападающего Вагнера Лава в стан армейцев.

«Как отношусь к возможному возвращению Вагнера? Положительно отношусь. Он — легенда ЦСКА и топ-игрок. Будет приятно увидеть его и поиграть вместе», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее Вагнер Лав подтвердил свой уход из бразильского клуба «Спорт Ресифи». Всего в текущем сезоне Вагнер Лав провёл 60 матчей за «Спорт Ресифи», в которых забил 23 гола и сделал семь результативных передач.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 39-летний бразильский нападающий перешёл в 2022 году.

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