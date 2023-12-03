Чалов ответил, как легионерам ЦСКА объясняли проведение матча в снегопад

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил, как легионерам армейской команды объясняли проведение матча в снегопад.

«Как легионерам объяснял игру в такую погоду? Для бразильцев это как песок, может. Если посмотреть, то они очень часто верхом играли. Было интересно. Как видите, все были готовы», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.