Чалов: работники стадиона не мешали, когда чистили снег во время матча

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о работниках стадиона, которые убирали снег с газона прямо во время матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Работники стадиона не мешали, когда чистили снег во время матча. Это помогало — хоть в штрафных было чисто, насколько это могло быть. Там больше получалось взаимодействовать», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команды в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.