Чалов: прыжок Мендеса в сугроб? Надо у него спросить, не отмёрзли ли пальцы

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал празднование партнёра по команде Виктора Мендеса в матче 17-го тура МИР РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Надо у Мендеса спросить, как он после этого ещё доиграл игру, отмёрзли ли у него пальцы. Думаю, что да. Зачем его закидывали снежками? У нас был для него подарок», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.