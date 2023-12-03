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Фёдор Чалов ответил, был ли у него опыт игры в сильный снегопад

Фёдор Чалов ответил, был ли у него опыт игры в сильный снегопад
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, был ли у него опыт игры в сильный снегопад до сегодняшнего снежного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

«Похожее было в моём дебютном матче с «Амкаром». Я вышел на замену во втором тайме, начался снегопад. По ощущениям было примерно то же самое», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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