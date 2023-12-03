Чалов: почему не отпраздновал гол прыжком в сугроб? Не было поблизости

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о праздновании гола в ворота «Ростова» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).

«Почему не отпраздновал гол прыжком в сугроб? У меня не было сугроба поблизости. Надо было бежать на бровку — не захотелось», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.