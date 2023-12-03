Чалов: важно, что выиграли у «Ростова». С хорошим настроением едем в Краснодар

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мыслями о победе в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Могу сказать по этой игре, что очень важно, что победили и не пропустили. Это для нас важный момент был. Сыграли «на ноль» и с хорошим настроением едем готовиться к «Краснодару», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.