Червиченко: не факт, что «Сочи» вылезет из стыков, но от прямого вылета из РПЛ уйдёт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о будущем футбольного клуба «Сочи» в РПЛ.

«Рано ещё о чём-то говорить, потому что вспомните, где был «Факел» несколько туров назад. У «Сочи» слишком всё хорошо с финансами и не так всё плохо с оргресурсами. Во время паузы что-то подкорректируют. Вполне возможно, что вылезут. Не факт, что вылезут из стыков, но от прямого вылета из РПЛ уйдут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент футбольный клуб «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. Сегодня, 3 декабря, пресс-служба клуба объявила об уходе Александра Точилина с поста главного тренера команды.