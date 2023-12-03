Юрий Сёмин высказался о решении РПЛ провести матч ЦСКА — «Ростов», несмотря на снегопад

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение провести матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), несмотря на сильный снегопад в Москве.

«На мой взгляд, футболисты не могут показать хороший уровень игры из-за текущих погодных условий. Можно было бы и перенести этот матч, ничего страшного в этом нет. С другой стороны, в РПЛ есть чёткий регламент, на который опираются ответственные специалисты при принятии тех или иных решений. То, что мы видим сейчас, не принесёт никакой радости болельщикам и подвергает игроков значительному риску получить различные травмы», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.