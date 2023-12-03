Александер-Арнольд в матче с «Фулхэмом» забил красивый мяч со штрафного удара

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил красивый мяч со штрафного удара в матче 14-го тура с «Фулхэмом» (1:1), который проходит в данный момент.

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Александер-Арнольд блестяще закрутил мяч с 25 метров с правой в ближнюю девятку, мяч от перекладины залетел в створ. Вратарь соперника Бернд Лено прыгнул, но дотянуться до мяча не сумел.

После 13 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Фулхэм» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата они сыграли вничью со счётом 2:2, а во втором круге подопечные Клоппа одержали победу со счётом 1:0.