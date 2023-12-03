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Александер-Арнольд в матче с «Фулхэмом» забил красивый мяч со штрафного удара

Александер-Арнольд в матче с «Фулхэмом» забил красивый мяч со штрафного удара
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Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил красивый мяч со штрафного удара в матче 14-го тура с «Фулхэмом» (1:1), который проходит в данный момент.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале PRO Английский футбол

Александер-Арнольд блестяще закрутил мяч с 25 метров с правой в ближнюю девятку, мяч от перекладины залетел в створ. Вратарь соперника Бернд Лено прыгнул, но дотянуться до мяча не сумел.

После 13 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Фулхэм» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата они сыграли вничью со счётом 2:2, а во втором круге подопечные Клоппа одержали победу со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Перерыв
2 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Александер-Арнольд – 20'     1:1 Уилсон – 25'     2:1 Мак Аллистер – 39'     2:2 Тете – 45+3'    
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