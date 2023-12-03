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«Краснодар» — «Оренбург»: гости сравняли счёт в начале второго тайма

«Краснодар» — «Оренбург»: гости сравняли счёт в начале второго тайма
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В эти минуты на стадионе «Краснодар» проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Краснодар» встречается с «Оренбургом». Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Сперцян – 45+3'     1:1 Оганесян – 51'     2:1    

На 51-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, замкнувший подачу с фланга.

Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Краснодара» со счётом 2:0. Оба гола в том матче забил 23-летний Эдуард Сперцян.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

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