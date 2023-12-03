Трактор чистил поле, штрафную Акинфеева разгребали лопатой. Фото снежного матча ЦСКА

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3 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Ростов». Игра проходила в условиях сильного снегопада и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

На четвёртой минуте встречи нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Виктор Мендес увеличил преимущество хозяев, отличившись с передачи Чалова.

В компенсированное время второго тайма защитник «Ростова» Виктор Мелёхин был удалён с поля: он сбил Виктора Давилу, а затем на эмоциях пнул в лежащего игрока мяч. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал красную карточку.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.