ЦСКА на матч с «Ростовом» появился в футболках со специальной нашивкой

Московский ЦСКА на матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0) появился в футболках в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале ЦСКА

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья.

Именно поэтому для привлечения внимания к этой проблеме и в поддержку Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью армейцы сыграли в особенной форме со специальным нанесением.

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.