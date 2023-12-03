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Карпина могут дисквалифицировать на четыре матча РПЛ из-за высказываний после игры с ЦСКА

Карпина могут дисквалифицировать на четыре матча РПЛ из-за высказываний после игры с ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр РПЛ за оскорбления в адрес судей матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). Напомним, после матча Карпин раскритиковал решение о проведении минувшего матча в условиях сильного снегопада, сказав: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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