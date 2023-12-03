«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Время начала матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семёнов, Челикович, Богосавац, Тимофеев, Камило, Олейников, Бериша, Ковачев, Агаларов.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Промес, Игнатов.

Фото: пресс-служба «Ахмата»

Фото: пресс-служба «Спартака»

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. Примечательно, что во втором круге прошлого сезона «Спартак» и «Ахмат» также не сумели забить мячей.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.