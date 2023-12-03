Форвард ЦСКА Чалов забивает «Ростову» больше, чем любому другому сопернику в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов забивает «Ростову» больше, чем любой другой команде в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0) 25-летний Чалов забил один из голов и отдал результативную передачу. Всего на счету футболиста девять голов в 13 матчах с дончанами в РПЛ. Это больше, чем в играх с любым другим соперником. Чалов забивал в шести из последних семи матчей с подопечными Валерия Карпина в РПЛ.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.