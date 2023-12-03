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«Байер» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч 13-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч 13-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 3 декабря, в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» встретится с дортмундской «Боруссией». Команды сыграют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного судьи выступит Даниэль Зиберт из Берлина. Время начала матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Байер»: Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Паласиос, Вирц, Хофман, Бонифасе.

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Забитцер, Джан, Ройс, Брандт, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.

Германия - Бундеслига . 13-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
1-й тайм
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Рюэрсон – 5'    

На данный момент после 13 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Байер» является лидером чемпионата с 34 очками. «Боруссия» Дортмунд находится на пятой строчке с 24 очками.

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