На матче «Локомотив» — «Зенит» на трибунах случилась драка болельщиков

На матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» (1:1), который проходит в данный момент, на трибунах случилась драка болельщиков.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Ивана Карпова

На видео видно, как один фанат лезет к другому, но тот его отталкивает ногой. При этом стюард, стоящий рядом, не вмешивается.

Напомним, в первом тайме на восьмой минуте после подачи Максима Глушенкова с углового вратарь «Зенита» Михаил Кержаков срезал мяч в свои ворота, забив курьёзный автогол и выведя «Локомотив» вперёд. Под конец первой половины, на 41-й минуте, Матео Кассьерра сравнял счёт — 1:1.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков за аналогичное количество игр и занимает восьмое место в турнирной таблице.