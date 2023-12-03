Вячеслав Чанов: в словах Карпина есть доля правды, но ЦСКА выиграл по делу у «Ростова»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с армейцами (2:0).

«Это эмоции Карпина. С другой стороны, в словах Валерия Георгиевича есть доля правды. Была борьба и со снегом, и с противником. Раз приняли такое решение, надо было играть, чтобы матч вошёл в историю. Ничего не сделаешь.

ЦСКА выиграл по делу? Да, армейцы выглядели увереннее в эпизодах, быстрее приноровились к полю. Чалов провёл отличный матч. От эмоций никуда не деться. Надо приходить к единому мнению, когда можно играть, а когда нет. Наши футбольные специалисты должны думать о людях», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.