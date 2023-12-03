Виктор Мендес эмоционально отпраздновал победу в матче с «Ростовом»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес эмоционально отпраздновал победу в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

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Футболист отметился забитым мячом. Этот гол стал для 24-летнего чилийского полузащитника первым в составе ЦСКА за 58 матчей. Также у него есть одна результативная передача. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.