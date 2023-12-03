«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Гвардиол, Диаш, Родри, Фоден, Силва, Альварес, Доку, Холанд.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Роял, Дэвис, Удоджи, Биссума, Ло Чельсо, Кулушевски, Джонсон, Хиль, Сон Хын Мин.

После 13 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 26 очков и расположился на шестой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «горожане» обыграли «Тоттенхэм» со счётом 4:2. Во втором круге подопечные Гвардиолы проиграли «шпорам» со счётом 1:0.