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Дмитрий Баринов: смотреть матч «Локомотива» с «Зенитом» было тяжело

Дмитрий Баринов: смотреть матч «Локомотива» с «Зенитом» было тяжело
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, пропускавший матч из-за дисквалификации, прокомментировал победу в матче железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом» (3:1).

«Пускай говорят ребята, которые играли. Смотреть было тяжело», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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