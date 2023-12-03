Дмитрий Баринов: смотреть матч «Локомотива» с «Зенитом» было тяжело

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, пропускавший матч из-за дисквалификации, прокомментировал победу в матче железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом» (3:1).

«Пускай говорят ребята, которые играли. Смотреть было тяжело», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.