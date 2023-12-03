Дмитрий Тарасов: «Локомотиву» добавило сил, что я съездил на базу и снял репортаж

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о победе железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Игра была хорошая. Думаю, что «Локомотиву» добавило сил, что я съездил на базу и снял там репортаж. Это им сто процентов добавило сил. Надо меня почаще звать на базу. Игра с «Зенитом» получилась очень хорошей и интересной, увидели много голов. Поздравляю «Локомотив» с победой», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.