Максим Глушенков рассказал, как забивал в игре с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал забитые голы в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Честно говоря, я просто подавал. Мы наигрывали подачи на ближний, я старался подать туда, но по такой погоде трудно: мяч тяжёлый, ноги тяжёлые.

Неудачная подача? Давайте называть это удачной подачей, мы же забили!

Второй гол: не помню, в какой игре, мы аналогично с Антоном договорились, чтобы он бил в ближайшего игрока, а я «чиркну». Ну и вот забили. Наиграть это невозможно, но мы пробовали такое», — сказал Глушенков в эфире «Матч Премьер».

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.