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«Челси» в меньшинстве обыграл «Брайтон» со счётом 3:2 в матче 14-го тура АПЛ

«Челси» в меньшинстве обыграл «Брайтон» со счётом 3:2 в матче 14-го тура АПЛ
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Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Челси» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 3:2.

В первом тайме, на 17-й минуте, Энцо Фернандес открыл счёт в матче, выведя «Челси» вперёд. Вскоре, на 21-й минуте, Леви Колвилл удвоил преимущество хозяев. Под конец первой половины, на 43-й минуте, Факундо Буонанотте отыграл один мяч. На 45-й минуте полузащитник «синих» Конор Галлахер получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 65-й минуте Энцо Фернандес реализовал пенальти, оформив дубль. В концовке, на 90+2-й минуте Жоао Педро забил второй гол «Брайтона», установив окончательный счёт встречи — 3:2, победа «Челси».

После данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» набрали 19 очков в 14 матчах чемпионата. «Брайтон» же располагается на восьмой строчке, в их активе 22 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Фернандес – 17'     2:0 Колвилл – 21'     2:1 Буонанотте – 43'     3:1 Фернандес – 65'     3:2 Педро – 90+2'    
Удаления: Галлахер – 45' / нет
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