Смородская: победа «Локомотива» стала неожиданностью. Интрига в РПЛ сохраняется

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что победа железнодорожников над «Зенитом» в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги (3:1) стала неожиданностью.

«Для меня победа «Локомотива» стала неожиданностью. Очень приятно. Команда играла очень хорошо, поздравляю их с победой. Отличные пасы раздавал Дзюба, великолепно играли Миранчук, Тикнизян. Молодцы, показали, на что они способны. Радует, что интрига в чемпионате сохраняется», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.