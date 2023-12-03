Главный агроном «Локомотива» рассказал о подготовке поля к матчу 17-го тура с «Зенитом»

Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко рассказал, в чём заключались главные трудности при подготовке поля к матчу 17-го тура Российской премьер-Лиги с «Зенитом» (3:1).

«Трудности основные — это снегопад. Последний раз похожий был в 80-м году и 33 года такого не было. Мы готовились, постелили защитное покрытие, с него убирали снег. Это та стратегия, которая помогла нам сегодня минимизировать ущерб от непогоды. Гордость буду ощущать после 90-й минуты матча, надеюсь, всё будет хорошо и доиграем на качественном газоне», — приводит слова Лысенко RT.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.