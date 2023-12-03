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Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Конечно, мы расстроились. Но это футбол. Ничего не сделаешь. Старались переводить ход матча в нашу пользу, смогли забить. Наша игра во втором тайме не была такой цельной, как в первом. Будем готовиться к следующему матчу. День закончился, матч прошёл. Обидно всегда.

Благодаря характеру «Зенит» пять раз стал чемпионом. Если есть характер у спортсмена, неважно, русский или иностранец. Сейчас все команды настраиваются на «Зенит». Я не вижу прямой взаимосвязи. Мы понимаем, что мы сейчас принципиальный соперник», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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