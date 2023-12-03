Семак: не вижу смысла перехода на весна-осень. Россию когда-то всё равно допустят

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3) высказался об идее перехода на систему весна-осень.

«Не вижу разницы перехода в другую систему. При другой системе в будущем нас всё равно когда-то допустят. Нужно будет делать перерыв в мае. Никто не гарантирует, что в ноябре не будет снега при другой системе. Но плюсы тоже есть. Нужно регулировать в ручном режиме. У нас же есть возможность двигать матчи, чтобы было удобнее футболистам. В Германии тоже играли красным мячом недавно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.