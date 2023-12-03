«Зенит» проиграл уже 4 матча в этом сезоне РПЛ, в прошлом было 2 поражения за весь сезон

Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

Таким образом, сине-бело-голубые проиграли уже четыре матча в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В прошлом розыгрыше было лишь два поражения за весь чемпионат. При Сергее Семаке больше поражений за сезон у «Зенита» было только в сезоне-2018/2019 (6).

Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.