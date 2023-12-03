Сергей Пиняев: не было ощущения, что матч с «Зенитом» не состоится

Футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал об отсутствии сомнений в том, что матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» не состоится (3:1).

«Не было ощущения, что матч не состоится, потому что видели, как поле выглядит под полотном. Поняли, что матч точно состоится», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» начался с 30-минутной задержкой.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.