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Семак отреагировал на информацию о возможном уходе Ренана из «Зенита»

Семак отреагировал на информацию о возможном уходе Ренана из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что бразильский защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан может уйти из команды в ближайшее время.

«По Ренану на сегодняшний день предложений нет. Он игрок нашей команды. Мы заинтересованы, чтобы всем было хорошо. Интересы должны совпасть. Понятно, что игрок хочет играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за Ренана.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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