Игрок «Локомотива» Глушенков совершает результативные действия в четырёх матчах подряд

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков не уходит с поля без результативных действий в четырёх матчах во всех турнирах подряд.

24-летний футболист забил гол в матче 15-го тура РПЛ в ворота «Ахмата» (2:1), отдал результативную передачу в матче 16-го тура с «Крыльями Советов» (3:3), ассистировал в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (2:2) и забил в игре с «Зенитом» (3:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

Также отметим, что игрок «Локомотива» Наир Тикнизян отметился забитыми мячами в обеих встречах с «Зенитом» в нынешнем сезоне чемпионата России.

После сегодняшнего матча с «Локомотивом» (1:3) «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.