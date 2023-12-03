«Ахмат» — «Спартак»: Зиньковский сравнял счёт

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встречается с московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

На 44-й минуте Антон Зиньковский сделал счёт равным.

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. Примечательно, что во втором круге прошлого сезона «Спартак» и «Ахмат» также не сумели забить мячей.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.