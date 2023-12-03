Пиняев высказался о двух победах «Локомотива» над «Зенитом» в сезоне РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:1) высказался о двух победах железнодорожников над сине-бело-голубыми в чемпионате России.

«Это показывает, что у нас хороший коллектив, который на равных может бороться с нашими лидерами. «Зенит» — пятикратный чемпион нашей лиги. Очень приятно их побеждать, но при этом надо стараться не терять очки в остальных матчах. С «Зенитом» может быть два матча за сезон, и мы получили за них шесть очков, но остальные 28 матчей мы должны так же хорошо провести», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.