Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиняев: извинился за фол на Клаудиньо через Коваленко. Был не прав, самому неприятно

Пиняев: извинился за фол на Клаудиньо через Коваленко. Был не прав, самому неприятно
Комментарии

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что извинился за фол на Клаудиньо через полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Стычки с Клаудиньо не было. Я уже как раз через Саню Коваленко извинился перед ним, потому что действительно был не прав, потому что попал ему неудачно по ноге. Не хотел нанести ему какое-то повреждение, не хотел ему сделать больно. Думал, что он же бразильский техничный парень и будет подкидывать мяч, а я хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно. Поэтому извинился перед ним через Саню. Не успел лично, потому что не встретил его после игры», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Материалы по теме
Фото
Пиняеву не дали красную за жёсткий подкат в ноги Клаудиньо в матче «Локомотив» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android