Пиняев: извинился за фол на Клаудиньо через Коваленко. Был не прав, самому неприятно

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что извинился за фол на Клаудиньо через полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Стычки с Клаудиньо не было. Я уже как раз через Саню Коваленко извинился перед ним, потому что действительно был не прав, потому что попал ему неудачно по ноге. Не хотел нанести ему какое-то повреждение, не хотел ему сделать больно. Думал, что он же бразильский техничный парень и будет подкидывать мяч, а я хотел попасть по мячу. Меня спасло, что я подогнул ногу и не попал шипами. Получилось некрасиво, самому было неприятно. Поэтому извинился перед ним через Саню. Не успел лично, потому что не встретил его после игры», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.