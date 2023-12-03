Антон Миранчук: не знаю, планирует ли брат уходить из «Аталанты» и возвращаться

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался по поводу своего брата Алексея Миранчука, который играет в итальянской «Аталанте».

«Как Лёша? Да ничего, всё нормально. Не знаю, планирует ли он уходить из «Аталанты» и возвращаться, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 9 млн.