Миранчук: матчи, как с «Зенитом», должны вытолкнуть «Локомотив» вперёд

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:1).

«Сейчас самое главное — закончить на хорошей ноте. Такие победы, как сегодня, должны нас вытолкнуть вперёд.

Не хочется говорить громких слов. У нас просто хорошая команда. В таких матчах мы настраиваемся биться друг за друга — это нам помогает. Сложно сказать, что мешает в других матчах, потому что много разных факторов. Впереди ещё второй круг», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.