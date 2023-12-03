Антон Миранчук ответил на вопрос о продлении контракта с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после победы в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Не знаю. У меня ещё есть время до лета 2024-го. По переговорам не знаю. У меня сейчас есть матч, я на него настраиваюсь и стараюсь об этом думать», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.