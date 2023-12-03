Тикнизян: скинули «Зенит» с первого места? Главное — самим подняться

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян после победы в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) высказался о положении питерцев в турнирной таблице чемпионата.

«Скинули «Зенит» с первого места? Вообще нам без разницы. Главное, нам чтобы подняться. Да, они принципиальные, но эмоции поутихли и мы готовимся к «Уралу».

«Зенит» для многих является раздражителем. Думаю, всем понятно, почему так происходит. Я не скажу, что они какие-то наглые. Просто само отношение внутри каждого из нас к «Зениту» немного особенное», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.