Наир Тикнизян: не ощутил особых эмоций от гола «Зениту»

Армянский футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:1) заявил, что не ощутил особых эмоций от забитого мяча.

«Не ощутил особых эмоций. Для меня важно, что мы заработали три очка. Моё празднование? Было слышно, что я сказал в камеру? Слава богу, что нет. Если повторю, меня зароют сразу (смеётся).

Свою игру не буду оценивать, потому что оценка будет максимально субъективной. Что касается команды, думаю, что могли гораздо больше в плане положения в турнирной таблице. Мы боремся в каждом матче за чемпионство, но говорить о далеко идущих планах ещё рано», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.