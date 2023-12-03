Тикнизян: стоило ли играть в снегопад? Почему нет? Мы за это получаем огромные деньги

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о проведении матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) в снегопад.

«Стоило ли сегодня играть? А почему бы и нет? Мы за это получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности искренне и с максимальной самоотдачей. Сегодня люди, которые сидели на трибуне, им было тоже не совсем хорошо в такую погоду. Поддержка от них ощущалась. Спасибо им огромное», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.