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Конате: стычка Промеса и Богосавца вообще неинтересна. «Ахмату» надо выиграть

Конате: стычка Промеса и Богосавца вообще неинтересна. «Ахмату» надо выиграть
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате назвал стычку Квинси Промеса и Мирослава Богосавца неинтересной.

«Не знаю, что было в момент стычки Промеса и Богосавца. Я не смотрел. Сейчас нам это вообще неинтересно. Нам интересна игра. Надо сегодня выигрывать, а эта стычка уже прошла. То, что прошло, уже закончилось», — сказал Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику «Я лучший футболист, I **** you (я тебя поимею. – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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