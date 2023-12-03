Конате: стычка Промеса и Богосавца вообще неинтересна. «Ахмату» надо выиграть

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате назвал стычку Квинси Промеса и Мирослава Богосавца неинтересной.

«Не знаю, что было в момент стычки Промеса и Богосавца. Я не смотрел. Сейчас нам это вообще неинтересно. Нам интересна игра. Надо сегодня выигрывать, а эта стычка уже прошла. То, что прошло, уже закончилось», — сказал Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику «Я лучший футболист, I **** you (я тебя поимею. – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.